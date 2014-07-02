Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor
Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor - det innovative højtryksskumsystem til brug sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. Det dobbelte strålerør har skumdyse- og højtryksstrålefunktion til renskylning. Rengøringsmiddelinjektoren er forsynet med en præcis doseringsventil (0-5%). Dysesæt til forskellige apparatmodeller skal bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3