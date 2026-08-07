Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

Roterende Classic sprøjtelanse med ergonomiske håndtagsskåle i et robust og højkvalitets rustfrit ståldesign. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (mm) 600
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Kompatible maskiner