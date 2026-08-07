Kæde til CNS 36-35 Batteri
Opnå nedskæringer af højeste kvalitet hver gang med CNS 36-35 batteri motorsavskæde på sin 35 cm lange stang. Udskiftning er ubesværet takket være det værktøjsløse kædespændingssystem.
Montering af CNS 36-35 motorsavskæde på sit 35 cm lange sværd er hurtig og let takket være det værktøjsløse kædespændingssystem. Den opnår optimal skæreydelse hver gang og er meget holdbar og alsidig.
Funktioner og fordele
Kæde af høj kvalitet
- Opnå altid nedskæringer i højeste kvalitet med motorsave fra Kärcher.
Kæden kan udskiftes uden værktøj
- Udskiftning af kæden er ubesværet.
Lav tilbageslagskraft
- Lav tilbageslagskraft og høj ydeevne på samme tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sølv
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|480 x 35 x 5
Anvendelsesområder
- Fældning af små træer.
- Grene
- Brænde