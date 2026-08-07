Kärcher Hurtigoplader til WV

Holder afbrydelser på et minimum: hurtigopladeren til WV 6 og WV 7 Cordless Window Vacs sikrer rengøring af vinduer kan fortsætte uden for mange afbrydelser.

Med hurtigopladeren, kan Kärcher WV 6 og WV 7 Cordless Window Vacs oplades på næsten ingen tid.

Funktioner og fordele
Egnet til WV 6 og WV 7.
Hurtig opladning af batteriet
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 29 x 122 x 114