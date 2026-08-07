Kärcher Hurtigoplader til WV
Holder afbrydelser på et minimum: hurtigopladeren til WV 6 og WV 7 Cordless Window Vacs sikrer rengøring af vinduer kan fortsætte uden for mange afbrydelser.
Med hurtigopladeren, kan Kärcher WV 6 og WV 7 Cordless Window Vacs oplades på næsten ingen tid.
Funktioner og fordele
Egnet til WV 6 og WV 7.
Hurtig opladning af batteriet
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|29 x 122 x 114