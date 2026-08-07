Klinge til grensav PGS 4-18
Skarpt og præcist: Savklingerne er velegnede til at save træ med den batteridrevne grensav PGS 4-18 og sikrer perfekte skæreresultater.
Imponerende kvalitet giver dig mulighed for at skære grene præcist med en lille indsats. Takket være det værktøjsfri udskiftningssystem kan savklingerne også udskiftes hurtigt og nemt.
Funktioner og fordele
Premium savklinge fremstillet i Tyskland
- Til optimal skæreevne.
Værktøjsfri skift af savklinge
- Hurtigt og nemt skift af savklinger uden brug af værktøj.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|152 x 2 x 20
Anvendelsesområder
- Grene