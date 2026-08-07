Klinge til LMO 18-36 Batteri
Plæneklipperbladet med en skærebredde på 36 cm er velegnet til brug i det batteridrevne LMO 18-36 batteri plæneklipper, hvilket sikrer fremragende skæreresultater.
Den perfekte græsplæne har brug for det perfekte snit. Og dette er kun muligt med de rigtige klinger. Plæneklipperbladet til LMO 18-36 med en skærebredde på 36 centimeter opnår den ønskede skærehøjde i haven. Fordi stålklingerne i høj kvalitet er optimalt slibet, er der ikke resterende græsstrå eller ujævnheder tilbage. Den batteridrevne plæneklipper leverer et pålideligt og perfekt skæreresultat. Hvis plæneklipperbladet skal udskiftes er et blot et par trin med kun en skrue i alt.
Funktioner og fordele
Ekstra skarpt stålblad
- Brug af høj kvalitet stål sikrer pæne skæreresultater uden ujævn græsstrå.
Nem skift af klinger
- Få trin med kun en skrue, og så kan bladet udskiftes.
Effektiv form
- Takket være klingens smarte form lander beskæringerne i beholderne uden klæbrige rester.
Perfekt matchende tilbehør
- Plæneklipperbladet er ideelt til batteri græsslåmaskinen LMO 18-36 Batteri.
Specifikationer
Teknisk data
|Skærebredde (cm)
|36
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 61 x 11
Anvendelsesområder
- Græsplæne