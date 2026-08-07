Klinge til LMO 18-46 Batteri
Med en skærebredde på 46 cm efterlader plæneklipperbladet til LMO 36-46 batteri plæneklipper perfekt klippede græstrå, uden skader eller ujævnheder.
Den perfekte græsplæne har brug for det perfekte snit. Og dette er kun muligt med de rigtige klinger. Plæneklipperbladet til LMO 18-46 med en skærebredde på 46 centimeter opnår den ønskede skærehøjde i haven. Fordi stålklingerne i høj kvalitet er optimalt slibet, er der ikke resterende græsstrå eller ujævnheder tilbage. Den batteridrevne plæneklipper leverer et pålideligt og perfekt skæreresultat. Hvis plæneklipperbladet skal udskiftes er et blot et par trin med kun en skrue i alt.
Funktioner og fordele
Ekstra skarpt stålblad
- Brug af højkvalitetsstål sikrer pæne skæreresultater.
Nem skift af klinger
- Få trin med kun en skrue, og så kan bladet udskiftes.
Effektiv form
- Takket være klingens smarte form lander beskæringerne i beholderne uden klæbrige rester.
Perfekt matchende tilbehør
- Plæneklipperbladet er ideelt til batteri græsslåmaskinen LMO 36-46 Batteri.
Specifikationer
Teknisk data
|Skærebredde (cm)
|46
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 53 x 15
Anvendelsesområder
- Græsplæne