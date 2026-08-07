Den perfekte græsplæne har brug for det perfekte snit. Og dette er kun muligt med de rigtige klinger. Plæneklipperbladet til LMO 36-40 med en skærebredde på 40 centimeter opnår den ønskede skærehøjde i haven. Fordi stålklingerne i høj kvalitet er optimalt slibet, er der ikke resterende græsstrå eller ujævnheder tilbage. Den batteridrevne plæneklipper leverer et pålideligt og perfekt skæreresultat. Hvis plæneklipperbladet skal udskiftes er et blot et par trin med kun en skrue i alt.