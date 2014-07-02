KLUDESÆT-2 STORE/3 SMÅ
Kludesæt af kvalitetsbomuld bestående af 2 bredde gulvklude og 3 overtræk til håndmundstykket.
Kludesæt af kvalitetsbomuld bestående af 2 brede gulvklude og 3 overtræk til håndmundstykket. Gulvkludene sættes på det store gulvmundstykke, og overtrækkene trækkes helt enkelt over håndmundstykket. De slidstærke frottéklude optager snavs optimalt; de har en stor sugeevne og er fnugfrie. Særdeles velegnede til rengøring af gulve af PVC, linoleum, fliser og natursten.
Funktioner og fordele
Gulvklud af førsteklasses bomuld
Betræk til mundstykke af førsteklasses bomuld
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 65 x 200
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Vægklinker
- Brusebad / badekar
- Kogeplader.
- Emhætter.
- Køleskab ude og inde
- Hårde gulve
- Køkkener.