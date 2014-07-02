Kludesæt af kvalitetsbomuld bestående af 2 brede gulvklude og 3 overtræk til håndmundstykket. Gulvkludene sættes på det store gulvmundstykke, og overtrækkene trækkes helt enkelt over håndmundstykket. De slidstærke frottéklude optager snavs optimalt; de har en stor sugeevne og er fnugfrie. Særdeles velegnede til rengøring af gulve af PVC, linoleum, fliser og natursten.