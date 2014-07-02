KLUDESÆT - BAD

Mikrofiberklude sæt til badeværelset. 2 mikrofiber gulvklude, en mikrofiberklud til eftertørring af blanke overflader og et faconsyet overtræk med let slibende overflade til håndmundstykket.

Mikrofiberklude sæt til badeværelset. 2 mikrofiber gulvklude, en mikrofiberklud til eftertørring af blanke overflader og et faconsyet overtræk med let slibende overflade til håndmundstykket.

Funktioner og fordele
Overtræk med slibende og bløde mikrofibre til håndmundstykket
  • Slibende fibre fjerner optimalt kalk
  • Kludens bløde mikrofibre optager snavs optimalt
Højkvalitets mikrofiber
  • Tåler maskinvask ved 60°C
Højkvalitets mikrofiberklud til polering
  • Stribefri rengøring, meget god vandabsorbering
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
  • Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 110 x 6
Anvendelsesområder
  • Brusebad / badekar
  • Spejle
  • Håndvask
  • Armaturer
  • Hårde gulve