KLUDESÆT - BAD
Mikrofiberklude sæt til badeværelset. 2 mikrofiber gulvklude, en mikrofiberklud til eftertørring af blanke overflader og et faconsyet overtræk med let slibende overflade til håndmundstykket.
Mikrofiberklude sæt til badeværelset. 2 mikrofiber gulvklude, en mikrofiberklud til eftertørring af blanke overflader og et faconsyet overtræk med let slibende overflade til håndmundstykket.
Funktioner og fordele
Overtræk med slibende og bløde mikrofibre til håndmundstykket
- Slibende fibre fjerner optimalt kalk
- Kludens bløde mikrofibre optager snavs optimalt
Højkvalitets mikrofiber
- Tåler maskinvask ved 60°C
Højkvalitets mikrofiberklud til polering
- Stribefri rengøring, meget god vandabsorbering
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
- Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Brusebad / badekar
- Spejle
- Håndvask
- Armaturer
- Hårde gulve