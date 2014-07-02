KLUDESÆT - KØKKEN

Mikrofiberklude sæt til køkkenet bestående af 2 bløde mikrofiber gulvklude, et blødt faconsyet overtræk til håndmundstykket og en mikrofiberklud til eftertørring af rustfri ståloverflader.

Mikrofiberklude sæt til køkkenet bestående af 2 bløde mikrofiber gulvklude, et blødt faconsyet overtræk til håndmundstykket og en mikrofiberklud til eftertørring af rustfri ståloverflader.

Funktioner og fordele
Klud af højkvalitets mikrofiber til rustfrit stål
  • Stribefri rengøring, meget god vandabsorbering
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
  • Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Blødt overtræk af højkvalitets mikrofiber fleece til håndmundstykke
  • Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Højkvalitets mikrofiber
  • Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 2
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 110 x 6
Anvendelsesområder
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Håndvask / vask
  • Emhætter.
  • Kogeplader.
  • Hårde gulve
  • Køleskab ude og inde
  • Inderside af skabe og skuffer
  • Vægklinker