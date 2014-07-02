KLUDESÆT - KØKKEN
Mikrofiberklude sæt til køkkenet bestående af 2 bløde mikrofiber gulvklude, et blødt faconsyet overtræk til håndmundstykket og en mikrofiberklud til eftertørring af rustfri ståloverflader.
Mikrofiberklude sæt til køkkenet bestående af 2 bløde mikrofiber gulvklude, et blødt faconsyet overtræk til håndmundstykket og en mikrofiberklud til eftertørring af rustfri ståloverflader.
Funktioner og fordele
Klud af højkvalitets mikrofiber til rustfrit stål
- Stribefri rengøring, meget god vandabsorbering
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
- Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Blødt overtræk af højkvalitets mikrofiber fleece til håndmundstykke
- Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Højkvalitets mikrofiber
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 110 x 6
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Håndvask / vask
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Hårde gulve
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Vægklinker