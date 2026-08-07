Konverteringssæt, varmeveksler.
Konverteringssæt til øget isproduktion på standard L2P. Efter montering af dette konverteringssæt producerer maskinen ca. 50 % mere tøris.
Konverteringssæt til øget isproduktion på standard L2P. Efter montering af dette konverteringssæt producerer maskinen cirka 50 % mere tøris. Det betyder, at rengøringseffekten på en standard L2P kan øges med omkring 50 %.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|660 x 275 x 175