Konverteringssæt, varmeveksler.

Konverteringssæt til øget isproduktion på standard L2P. Efter montering af dette konverteringssæt producerer maskinen ca. 50 % mere tøris.

Konverteringssæt til øget isproduktion på standard L2P. Efter montering af dette konverteringssæt producerer maskinen cirka 50 % mere tøris. Det betyder, at rengøringseffekten på en standard L2P kan øges med omkring 50 %.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 2
Vægt inkl. emballage (kg) 3,6
Mål (L x B x H) (mm) 660 x 275 x 175
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