Den kraftfulde og robuste fladstråledyse fremstillet af aluminium og rustfrit stål kan bruges til rengøring af stort set alt, f.eks. industrianlæg, sprøjtestøbeforme eller robotplæneklippere takket være dens kompakte dimensioner. Den fjerner ikke kun kraftigt snavs uden problemer, men leverer også imponerende resultater i smalle områder, der er svære at nå, såsom motorrum. Den drejelige dyse i højtrykspistolen gør det også muligt at udføre målrettet, abrasiv tørisblæsning af områder og genstande med komplekse geometriske former og fremstillet af forskellige materialer. Udstyret med et hurtigskiftesystem, der sikrer hurtig, enkel og komfortabel håndtering.