Kort Power-fladstråledyse, Ø 3 mm.
Kort Power-fladstråledyse til brug med Kärchers tørisrengøringssystemer. Ideel til slibende anvendelser på svært tilgængelige steder. Med hurtigskiftesystem.
Den kraftfulde og robuste fladstråledyse fremstillet af aluminium og rustfrit stål kan bruges til rengøring af stort set alt, f.eks. industrianlæg, sprøjtestøbeforme eller robotplæneklippere takket være dens kompakte dimensioner. Den fjerner ikke kun kraftigt snavs uden problemer, men leverer også imponerende resultater i smalle områder, der er svære at nå, såsom motorrum. Den drejelige dyse i højtrykspistolen gør det også muligt at udføre målrettet, abrasiv tørisblæsning af områder og genstande med komplekse geometriske former og fremstillet af forskellige materialer. Udstyret med et hurtigskiftesystem, der sikrer hurtig, enkel og komfortabel håndtering.
Funktioner og fordele
Kort, brugervenlig fladstråledyse
- Høj ydeevne resulterer i ubesværet fjernelse af selv ekstremt genstridige aflejringer.
- Meget lavt forbrug af trykluft og CO₂.
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Robust og langtidsholdbart design
- Højkvalitetsdesign fremstillet af rustfrit stål og aluminium.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|97 x 22 x 22
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af forme og støbeværktøjer
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader
- Til fjernelse af maling fra maskinkomponenter
- Til rengøring af haveredskaber og robotplæneklippere