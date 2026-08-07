Den vinklede dyse afbøjer strålen 90°, hvilket gør den ideel til rengøring af komplekse strukturer, fordybninger og områder med mange vinkler. Dysen er i høj grad fremstillet af plast ved hjælp af den innovative 3D-printproces. Dette eliminerer begrænsningerne ved konventionelle fremstillingsmetoder, og dysen opnår en optimal rengøringseffekt. Dysen kan nemt forlænges ved hjælp af de separat tilgængelige forlængere til vinklede dyser.