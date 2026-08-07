KV 4 bløde klude
Den bløde KV 4 klud er meget skånsom og perfekt til let snavs på følsomme overflader. Kan nemt fastgøres til den vibrerende batteridrevne visker KV 4 ved hjælp af en krog-og-løkke systemet.
Optimal rengøring: Den bløde KV 4 klud renser meget skånsomt og fnugfrit takket være sine fine fibre. Kluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Perfekt til ridsefølsomme overflader som køkkenfronter, træ og skærme.
Funktioner og fordele
Velcrosystem til klude
- Nem vedhæftning og fjernelse.
Vaskbart
- Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|261 x 106 x 6
Anvendelsesområder
- Følsomme overflader