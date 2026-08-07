KV 4 bløde klude

Den bløde KV 4 klud er meget skånsom og perfekt til let snavs på følsomme overflader. Kan nemt fastgøres til den vibrerende batteridrevne visker KV 4 ved hjælp af en krog-og-løkke systemet.

Optimal rengøring: Den bløde KV 4 klud renser meget skånsomt og fnugfrit takket være sine fine fibre. Kluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Perfekt til ridsefølsomme overflader som køkkenfronter, træ og skærme.

Funktioner og fordele
Velcrosystem til klude
  • Nem vedhæftning og fjernelse.
Vaskbart
  • Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 261 x 106 x 6
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Følsomme overflader