KV 4 flisekluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Takket være den smarte kombination af slibende og absorberende fibre, opløses og absorberes snavset optimalt. De udragende og slibende fibre er tilpasset overflader og fjerner genstridigt snavs på fliser og i sprækker og fuger, f.eks. sæberester, hurtigt og uden at efterlade rester.