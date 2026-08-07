KV 4 fliseklude
Flisekluden er perfekt til snavs på fliser og i sprækker og fuger takket være de slibende og absorberende fibre. Kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4.
KV 4 flisekluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Takket være den smarte kombination af slibende og absorberende fibre, opløses og absorberes snavset optimalt. De udragende og slibende fibre er tilpasset overflader og fjerner genstridigt snavs på fliser og i sprækker og fuger, f.eks. sæberester, hurtigt og uden at efterlade rester.
Funktioner og fordele
Velcrosystem til klude
Vaskbart
- Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Fremspringende, slibende fibrer.
- Perfekt sprække- og ledrengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|261 x 106 x 12
Anvendelsesområder
- Fliser