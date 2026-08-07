KV 4 multiklude pakke
Højtydende kombinationssæt af skureklud, fliseklud og blød klud. Kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af en krog-og-løkke systemet. Ideel til alle overfladekrav.
Optimal rengøring: Multikludesættet, der består af skureklud, fliseklud og blød klud, tilbyder det rigtige produkt til ethvert overfladebehov. Kludene kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Med dette sæt renser du let og genstridigt snavs, samt følsomme og robuste overflader. En anden fordel: Kludene er vaskbare og kan derfor bruges igen umiddelbart efter rengøring.
Funktioner og fordele
Nem vedhæftning og fjernelse.
Vaskbart
- Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Speciel aftørringsklud.
- Perfekt til alle overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|261 x 106 x 12
Anvendelsesområder
- Ridsefaste overflader.
- Følsomme overflader