Optimal rengøring: Multikludesættet, der består af skureklud, fliseklud og blød klud, tilbyder det rigtige produkt til ethvert overfladebehov. Kludene kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Med dette sæt renser du let og genstridigt snavs, samt følsomme og robuste overflader. En anden fordel: Kludene er vaskbare og kan derfor bruges igen umiddelbart efter rengøring.