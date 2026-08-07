KV 4 multiklude pakke

Højtydende kombinationssæt af skureklud, fliseklud og blød klud. Kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af en krog-og-løkke systemet. Ideel til alle overfladekrav.

Optimal rengøring: Multikludesættet, der består af skureklud, fliseklud og blød klud, tilbyder det rigtige produkt til ethvert overfladebehov. Kludene kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet. Med dette sæt renser du let og genstridigt snavs, samt følsomme og robuste overflader. En anden fordel: Kludene er vaskbare og kan derfor bruges igen umiddelbart efter rengøring.

Funktioner og fordele
Nem vedhæftning og fjernelse.
Vaskbart
  • Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Speciel aftørringsklud.
  • Perfekt til alle overflader.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 3
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 261 x 106 x 12
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Ridsefaste overflader.
  • Følsomme overflader