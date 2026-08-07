KV 4 skureklude
Ubesværet, hurtigt og effektivt: Skurekluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke systemet og fjerner genstridigt snavs på robuste overflader.
KV 4 skurekluden er særdeles velegnet til at håndtere genstridigt snavs på robuste overflader takket være dens højkvalitets slibende fibre. Dette gælder ridsefaste overflader såsom kogeplader, ovn, grillplader, vinduer og fliser. Kluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke-systemet. Skurekluden er slidstærk, vaskbar og kan bruges med det samme efter rengøring.
Funktioner og fordele
Velcrosystem til klude
- Nem vedhæftning og fjernelse.
Vaskbart
- Kan vaskes på 60°C og kan genbruges.
Slibende fibrer.
- Opløser snavs hurtigt.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|261 x 106 x 8
Anvendelsesområder
- Ridsefaste overflader.
- Vindue og glasoverflader.
- Arbejdsområder i køkkenet
- Brusebad / badekar