KV 4 skurekluden er særdeles velegnet til at håndtere genstridigt snavs på robuste overflader takket være dens højkvalitets slibende fibre. Dette gælder ridsefaste overflader såsom kogeplader, ovn, grillplader, vinduer og fliser. Kluden kan nemt fastgøres til den vibrerende MultiCleaner KV 4 ved hjælp af krog-og-løkke-systemet. Skurekluden er slidstærk, vaskbar og kan bruges med det samme efter rengøring.