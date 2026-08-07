KV Rengøringspads
Klud med velcropåsætning hjælper dig med at fjerne snavs fra alle glatte overflader med Kärchers KV 4.
Den vaskbare klud er overraskende nem at sætte på KV 4, takket være et nemt velcrosystem.
Funktioner og fordele
Velcrosystem til klude
- Takket være Velcro systemet, kan mikrofiberkluden meget let og hurtigt udskiftes.
Vaskbart
- Kluden kan genanvendes
Passer til KV 4
- Kluden er egnet til alle typer af glatte overflader med KV 4
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 265 x 20
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker