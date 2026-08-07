Perfekt til effektiv rengøring af komponenter, sprøjtestøbeforme eller endda robotplæneklippere med tørisblæsningssystemer. Den lange dyse med rund stråle fremstillet af robust rustfrit stål og aluminium muliggør særligt slibende anvendelser og fjerner nemt kraftigt snavs og belægninger forårsaget af olier, fedt, smøremidler eller sod. Det tilhørende hurtigskiftesystem sikrer, at dysen er nem, hurtig og komfortabel at håndtere.