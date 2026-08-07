Lang dyse med rund stråle, Ø 3 mm.
Lang Power-dyse med rund stråle til Kärchers tørisrengøringssystemer. Til slibende anvendelser som f.eks. fjernelse af genstridige belægninger, maling, olie eller sod. Med hurtigskiftesystem.
Perfekt til effektiv rengøring af komponenter, sprøjtestøbeforme eller endda robotplæneklippere med tørisblæsningssystemer. Den lange dyse med rund stråle fremstillet af robust rustfrit stål og aluminium muliggør særligt slibende anvendelser og fjerner nemt kraftigt snavs og belægninger forårsaget af olier, fedt, smøremidler eller sod. Det tilhørende hurtigskiftesystem sikrer, at dysen er nem, hurtig og komfortabel at håndtere.
Funktioner og fordele
Lang, slibende strålekontur
- Høj ydeevne resulterer i ubesværet fjernelse af selv ekstremt genstridige aflejringer.
- Meget lavt forbrug af trykluft og CO₂.
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Robust og langtidsholdbart design
- Højkvalitetsdesign fremstillet af rustfrit stål og aluminium.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af forme og støbeværktøjer
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader
- Til fjernelse af maling fra maskinkomponenter
- Til rengøring af haveredskaber og robotplæneklippere