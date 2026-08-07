Den lange dyse med rund stråle kan bruges til effektiv rengøring af komponenter, sprøjtestøbeforme eller robotplæneklippere med tørisblæsningssystemer. Den er fremstillet af robust rustfrit stål og aluminium og er ideel til slibende og detaljerede anvendelser, hvor selv meget genstridigt snavs og belægninger forårsaget af olier, fedt, smøremidler og sod nemt fjernes. Takket være det integrerede hurtigskiftesystem kan dysen håndteres hurtigt og nemt.