Lang dyse med rund stråle, Ø 4 mm.
Lang Power-dyse med rund stråle til Kärchers tørisrengøringssystemer. Til slibende anvendelser, såsom fjernelse af genstridige belægninger, maling, olie eller sod. Med hurtigskiftesystem.
Den lange dyse med rund stråle kan bruges til effektiv rengøring af komponenter, sprøjtestøbeforme eller robotplæneklippere med tørisblæsningssystemer. Den er fremstillet af robust rustfrit stål og aluminium og er ideel til slibende og detaljerede anvendelser, hvor selv meget genstridigt snavs og belægninger forårsaget af olier, fedt, smøremidler og sod nemt fjernes. Takket være det integrerede hurtigskiftesystem kan dysen håndteres hurtigt og nemt.
Funktioner og fordele
Lang, slibende strålekontur
- Høj ydeevne resulterer i ubesværet fjernelse af selv ekstremt genstridige aflejringer.
- Meget lavt forbrug af trykluft og CO₂.
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Robust og langtidsholdbart design
- Højkvalitetsdesign fremstillet af rustfrit stål og aluminium.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|237 x 22 x 22
Anvendelsesområder
- Rengøring af forme og støbeværktøjer
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader
- Til fjernelse af maling fra maskinkomponenter
- Til rengøring af haveredskaber og robotplæneklippere