Lanseforlænger, 1000 mm

Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Længde (mm) 1000
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Videoer
Kompatible maskiner