Arbejde med højtryksrensere er vanskeligt under dårlige lysforhold. Om der er på grund af korte dage om vinteren eller uoplyste rum og områder: rengøringsresultatet lider, og vores kunder, især fra byggebranchen eller landbruget, er påvirket. Vores LED-arbejdslys med et lysudbytte på 170 lumen giver en løsning. Arbejdsområderne er optimalt oplyste, hvilket forbedrer synligheden markant i mindst fem hele arbejdstimer, og rengøringsresultatet er igen i orden. Den direkte montering på sprøjtelansen af vores EASY!Force højtrykspistolgreb er meget enkelt. Takket være det lave arbejdslys er det næsten ikke mærkbart under arbejdet, og det er også vandtæt. To CR123 lithium-ion batterier er inkluderet i leveringsomfanget. Flere batterier er tilgængelige separat.