Det ekstra skarpe stålblad til den batteridrevne LMO 3-18 plæneklipper efterlader ingen takkede græsstrå. Med en klippebredde på 34 centimeter klipper den græsset rent uden at efterlade ujævne pletter i vanskelige områder af plænen. Stålbladet klipper tilsyneladende ubesværet højden af hvert græsstrå med præcision for fremragende klipperesultater. Hvis plæneklipperens blad skal skiftes, kan dette gøres med få enkle trin, hvilket giver mere tid til at nyde at slå græs i grønne omgivelser. Bladets omhyggeligt designede form sikrer, at afklippet lander i græsopsamlerposen. Det gør det sjovt at slå græs!