LMO 4-18 Dual kniv
Ingen takkede græsstrå, ingen ujævne pletter efterladt - Det sørger den skarpe stålplæneklipperkniv med en klippebredde på 37 centimeter LMO 4-18 Dual for.
Plænen er friskklippet og de afklippede græsstrå er alle grebet i græsgribeposen, takket være det forsigtige og udtænkte knivdesign - de perfekte resultater til en dag i haven! Det er alt sammen takket være det skarpe stålblad til LMO 4-18 Dual batteriplæneklipperen, hvilket ikke flosser græsset eller efterlader nogen ujævne områder i plænen. Kniven klipper pålideligt til den krævede græshøjde på klippebredde på 37 centimeter, og efterlader en plæne, der er en nydelse at opholde! At skifte plæneklipperkniven kan gøres på få trin.
Funktioner og fordele
Ekstra skarpt stålblad
Nem skift af klinger
Effektiv form
Perfekt matchende tilbehør
Specifikationer
Teknisk data
|Skærebredde (cm)
|37
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 94 x 18
Anvendelsesområder
- Græsplæne