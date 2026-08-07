Plænen er friskklippet og de afklippede græsstrå er alle grebet i græsgribeposen, takket være det forsigtige og udtænkte knivdesign - de perfekte resultater til en dag i haven! Det er alt sammen takket være det skarpe stålblad til LMO 4-18 Dual batteriplæneklipperen, hvilket ikke flosser græsset eller efterlader nogen ujævne områder i plænen. Kniven klipper pålideligt til den krævede græshøjde på klippebredde på 37 centimeter, og efterlader en plæne, der er en nydelse at opholde! At skifte plæneklipperkniven kan gøres på få trin.