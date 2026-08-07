Batteriet er opladt, solen skinner, det er tid til at komme ud i haven. Takket være den skarpe stålkniv, sikrer den batteridrevne plæneklipper LMO 5-18 Dual et kraftfuldt og skarpt klip uden takkede græsstrå. Kniven griber græsset med en klippebredde på 41 centimeter, hvilket efterlader en flot slået græsplæne. At udskifte bladet kan gøres med få simple trin- hvilket efterlader mere tid til at nyde de simple fornøjelser ved havearbejde.