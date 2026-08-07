Mikrofiberbetræk sæt til stor rund børste
To mikrofiberbetræk til den store runde børste. Mikrofiber af høj kvalitet for bedre afrensning af snavs og skinnende resultater med den store runde børste.
For endnu bedre opløsning og fjernelse af snavs og fedt. Ideel til særligt tungt og genstridigt snavs i badeværelser og køkkener. Fjerner ubesværet selv genstridige pletter på kogeplader.
Funktioner og fordele
Blødt cover til den store runde børste lavet af kvalitetsmikrofibre.
- Ideel til skånsom rengøring af meget genstridig snavs på alle hårde overflader i køkkener og badeværelser.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Højkvalitets mikrofiber
- Egnet til 60°C maskinevask. Må ikke bruges ikke skyllemiddel.
Blødt cover til den store runde børste lavet af kvalitetsmikrofibre.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Håndvask / vask
- Kogeplader.
- Brusebad / badekar
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Emhætter.
- Rustfri stål