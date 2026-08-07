Med begge betræk, der er inkluderet i sættet, og som er lavet af mikrofiber af høj kvalitet, kan snavs og fedt løsnes og opsamles med endnu bedre resultat ved brug af håndmundstykket. Ideel til særligt vanskeligt og genstridigt snavs i badeværelser og køkkener. Selv vanskeligt snavs kan nemt fjernes fra kogepladen. Takket være den integrerede elastiksnor er det nemt at montere betrækket på håndmundstykket og fjerne det igen. Ydermere sikrer elastiksnoren, at betrækket holdes sikkert på håndmundstykket under rengøring.