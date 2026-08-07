Mikrofiberbetræk til håndmundstykke
Sæt med to betræk til håndmundstykket. Betrækkene er lavet af mikrofiber af høj kvalitet – for det bedste resultat, når du løsner og samler snavs op.
Med begge betræk, der er inkluderet i sættet, og som er lavet af mikrofiber af høj kvalitet, kan snavs og fedt løsnes og opsamles med endnu bedre resultat ved brug af håndmundstykket. Ideel til særligt vanskeligt og genstridigt snavs i badeværelser og køkkener. Selv vanskeligt snavs kan nemt fjernes fra kogepladen. Takket være den integrerede elastiksnor er det nemt at montere betrækket på håndmundstykket og fjerne det igen. Ydermere sikrer elastiksnoren, at betrækket holdes sikkert på håndmundstykket under rengøring.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Betræk med elastiksnor
- For enkel på- og afmontering af betræk.
- Betrækket glider ikke af under rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|195 x 95 x 30
Videoer
Kompatible maskiner
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
Anvendelsesområder
- Håndvask / vask
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kogeplader.
- Emhætter.
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Rustfri stål