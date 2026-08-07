Mikrofibergulvklude EasyFix 2stk
To Mikrofibergulvklude EasyFix til SC 1 Upright. Perfekte rengøringsresultater og kluden skiftes uden at komme i kontakt med snavs: Nem at vedhæfte og fjerne takket være krog-og-løkke systemet.
Sættet af 2 meget absorberende og slidstærke Mikrofibergulvklude EasyFix som passer perfekt til SC 1 Upright. Det tekstile stof med en speciel løkkestruktur sikrer særlig god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed gør det muligt at får ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater i hjørner og kanter. Takket være krog-og-løkke systemet, kan gulvvaskekluden nemt og hurtigt vedhæftes til EasyFix gulvmundstykket til SC 1 Upright: blot tryk den på og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på og kan ikke skride. Efter rengøringen kan den brugte klud fjerne uden at man skal komme i kontakt med snavs: for at gøre dette skal du træde på bundremmen på kluden og hive gulvmundstykket op og væk fra den.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.Den specielle løkkestruktur i stoffet sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundige rengøringsresultater på alle forseglede hårde overflader. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke systemGulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på. Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkludenIngen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op. Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 140 x 10
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Hårde gulve
- Vægklinker