Mikrofibergulvklude EasyFix 2stk

To Mikrofibergulvklude EasyFix til SC 1 Upright. Perfekte rengøringsresultater og kluden skiftes uden at komme i kontakt med snavs: Nem at vedhæfte og fjerne takket være krog-og-løkke systemet.

Sættet af 2 meget absorberende og slidstærke Mikrofibergulvklude EasyFix som passer perfekt til SC 1 Upright. Det tekstile stof med en speciel løkkestruktur sikrer særlig god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed gør det muligt at får ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater i hjørner og kanter. Takket være krog-og-løkke systemet, kan gulvvaskekluden nemt og hurtigt vedhæftes til EasyFix gulvmundstykket til SC 1 Upright: blot tryk den på og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på og kan ikke skride. Efter rengøringen kan den brugte klud fjerne uden at man skal komme i kontakt med snavs: for at gøre dette skal du træde på bundremmen på kluden og hive gulvmundstykket op og væk fra den.

Funktioner og fordele
Mikrofibergulvklude EasyFix 2stk: Premium mikrofibre.
Premium mikrofibre.
Den specielle løkkestruktur i stoffet sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundige rengøringsresultater på alle forseglede hårde overflader. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Mikrofibergulvklude EasyFix 2stk: Nemt krog-og-løkke system
Nemt krog-og-løkke system
Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på. Kluden løsnes ikke under rengøringen
Mikrofibergulvklude EasyFix 2stk: Burretape på gulvkluden
Burretape på gulvkluden
Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op. Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
  • For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 140 x 10
Anvendelsesområder
  • Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
  • Hårde gulve
  • Vægklinker