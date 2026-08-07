Sættet af 2 meget absorberende og slidstærke Mikrofibergulvklude EasyFix som passer perfekt til SC 1 Upright. Det tekstile stof med en speciel løkkestruktur sikrer særlig god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed gør det muligt at får ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater i hjørner og kanter. Takket være krog-og-løkke systemet, kan gulvvaskekluden nemt og hurtigt vedhæftes til EasyFix gulvmundstykket til SC 1 Upright: blot tryk den på og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på og kan ikke skride. Efter rengøringen kan den brugte klud fjerne uden at man skal komme i kontakt med snavs: for at gøre dette skal du træde på bundremmen på kluden og hive gulvmundstykket op og væk fra den.