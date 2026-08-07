Mikrofiberklude sæt – Comfort Plus, 2 stk
Gulvklud til det nye Comfort Plus gulvmundstykke. Gulvkluden kan udskiftes uden du skal berøre den snavsede klud.
Gulvklud til det nye Comfort Plus gulvmundstykke. Gulvkluden kan udskiftes uden du skal berøre den snavsede klud.
Funktioner og fordele
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber
- Effektiv rengøring takket være den gode snavsopløsning og -opsamling.
Enkel rengøring
- Vask mikrofiber kludene i vaskemaskinen ved 60°C
Praktisk tilslutning til Comfort Plus gulvmundstykket
- Kluden udskiftes uden berøring – ingen kontakt med snavs
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 10 x 350
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker