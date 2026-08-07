Mikrofiberklude-sæt RCV3
Til optimale rengøringsresultater: Højkvalitets-mikrofiberklude til aftørring af hårde overflader med robotstøvsugeren RCV 3.
Sættet indeholder 3 aftørringsklude til robotstøvsugeren RCV 3. Hvis maskinen bruges i aftørringstilstand, sikrer mikrofiberkludene, at den rengør alle hårde overflader såsom fliser, laminat, trægulve, PVC eller linoleum optimalt. Let, tørt snavs fjernes nemt og pålideligt, og støv forsvinder også. Det er meget nemt at udskifte kludene takket være fastgørelse med velcro.
Funktioner og fordele
Aftørringsklud med velcro-fæste
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 60 x 83
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper