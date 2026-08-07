Sættet indeholder 3 aftørringsklude til robotstøvsugeren RCV 3. Hvis maskinen bruges i aftørringstilstand, sikrer mikrofiberkludene, at den rengør alle hårde overflader såsom fliser, laminat, trægulve, PVC eller linoleum optimalt. Let, tørt snavs fjernes nemt og pålideligt, og støv forsvinder også. Det er meget nemt at udskifte kludene takket være fastgørelse med velcro.