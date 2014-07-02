Mikrofibervalse, 300 mm
Verdensnyhed: Mikrofibervalse, 300 mm lang. Kombinerer mikrofibrenes fremragende rengøringsevne med valseteknikkens fordele. Ideel til rengøring af fine stentøjsfliser.
Den 300 mm lange mikrofibervalse er en verdensnyhed! Den kombinerer mikrofibrenes fremragende rengøringsevne med valseteknikkens fordele. Den er ideel til rengøring af fine stentøjsfliser - specielt sammen med RM 743.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Lys grøn
|Længde (mm)
|300
|Børstemateriale
|Mikrofiber
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 75 x 70