Mini-vinklet dyse, 60°, XS.

Mini-vinklet dyse til brug på små områder. Afbøjer strålen 60° til siden. Stikker 57 mm ud til siden, længde: 260 mm. Sættet består af fire dele: 1 x omløbermøtrik, 1 x forlængerstykke, 100 mm (5.321-971.0), 1 x vinkelforlænger, 60° (5.321-972.0), 1 x dysetip (5.321-977.0). Understøtter montering af så mange forlængerstykker som nødvendigt. Vinkelforlængeren og dysetippen kan bestilles separat.