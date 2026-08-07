Mini-vinklet dyse, 90°, XS.
Mini-vinklet dyse til brug på små områder. Afbøjer strålen 90° til siden. Stikker 63 mm ud til siden, længde: 240 mm. Sættet består af fire dele: 1 x omløbermøtrik, 1 x forlængerstykke, 100 mm (5.321-971.0), 1 x vinkelforlænger, 90° (5.321-973.0), 1 x dysetip (5.321-977.0). Understøtter montering af så mange forlængerstykker som nødvendigt. Vinkelforlængeren og dysetippen kan bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 40