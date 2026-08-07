MJ 180 4-in-1 Multi Jet tilbyder 4 forskellige stråletyper i én enkelt strålelanse: rengøringsmiddel-stråle, højtryks-fladstråle, rotordyse og den brede, trykreducerede fladstråle. Den ønskede stråle vælges blot ved at dreje på strålelansen, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende skift af lanse. Samtidig imponerer Multi Jet på brugervenligheden takket være en vægt, der er 25 procent lavere sammenlignet med Kärcher-forgængeren, MJ 3-in-1. Velegnet til Kärcher Home & Garden højtryksrensere i klasse K 6 og K 7. Den perfekte allrounder til hjemmet, haven og bilen.