MJ 180 4-in-1 multi jet
MJ 180 4-in-1 Multi Jet med 4 stråletyper til K 6 og K 7 højtryksrensere: med dirtblaster, power-dyse, sæbeudlægger og en bred fladdyse.
MJ 180 4-in-1 Multi Jet tilbyder 4 forskellige stråletyper i én enkelt strålelanse: rengøringsmiddel-stråle, højtryks-fladstråle, rotordyse og den brede, trykreducerede fladstråle. Den ønskede stråle vælges blot ved at dreje på strålelansen, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende skift af lanse. Samtidig imponerer Multi Jet på brugervenligheden takket være en vægt, der er 25 procent lavere sammenlignet med Kärcher-forgængeren, MJ 3-in-1. Velegnet til Kärcher Home & Garden højtryksrensere i klasse K 6 og K 7. Den perfekte allrounder til hjemmet, haven og bilen.
Funktioner og fordele
Vælg den passende stråle ved at dreje sprøjtelansen.
- Ingen tidskrævende udskiftning af sprøjtelansen.
Fire sprøjtetyper i én sprøjtelanse
- Roterende dyse, højtryksfladstråle, rengøringsmiddelstråle og bred fladstråle – for fleksibelt arbejde.
Med monteringshjælp på sprøjtelansen
- Til korrekt installation og anvendelse.
25% vægtreduktion*
- Større komfort og brugervenlighed.
Kompatibel med alle Kärcher K 6 og K 7 højtryksrensere
- Perfekt til en efterfølgende opgradering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 59 x 59
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
* Sammenlignet med vægten af den tidligere Kärcher MJ 3-i-1 Multi Jet-model.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Motorcykler og scotere
- Til områder omkring hus og have
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier
- Have/terrasse/balkon møbler
- Hegn.
- Små husfacader.
- Haveredskaber og udstyr