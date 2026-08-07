MJ 24 håndholdt 5-i-1 Multi Jet
5-i-1 multi jet stråler til KHB 5 Battery: med punktstråle, fladstråle, skyl, sekundær og direkte stråle. Strålen er nem at tilpasse ved at dreje strålehovedet.
5-i-1 multi jet stråler til KHB 5 Battery: med punktstråle, fladstråle, skyl, sekundær og direkte stråle. Strålen er nem at tilpasse ved at dreje strålehovedet.
Funktioner og fordele
5-i-1 sprøjtelanse
- 5 forskellige typer stråler i en sprøjtelanse
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Rengøring og vanding på en og samme gang
- Du behøver ikke at skifte til en haveslange og sprøjtepistol.
Punktstrålle
- Rengøring af led, sprækker og smalle huller samt fjernelse af pletter af snavs.
Fladstrålle
- Rengøring af overflader og genstande.
Skyllestråle
- Skylning af løsnet snavs.
Forstøverstråle
- Rengøring af støv eller pollen af planter, samtidig med at de vandes
Vandstråle
- Vandingsanlæg.
Quick Connect adapter
- Enkel og hurtig at udskifte.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|423 x 58 x 60
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler
- Cykler
- Haveredskaber og udstyr
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.
- Rengøring af blade.
- Vanding af planter
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