MJ 4-in-1
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 59 x 59
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Hegn.
- Små husfacader.
- Til rengøring af små biler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.