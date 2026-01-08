Det ergonomiske design muliggør skånsom rengøring af tekstiloverflader i bil og hjem. De to trådløftere sikrer, at selv de mindste snavspartikler pålideligt støvsuges op. Mundstykket kan bruges som tilbehør med alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere samt tæpperensere i SE 4, SE 5 og SE 6-serien.