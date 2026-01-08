Møbelmundstykke WD/SE
Til skånsom fjernelse af snavs fra tekstiloverflader i bil og hjem. Velegnet til våd- og tørstøvsugere samt tæpperensere.
Det ergonomiske design muliggør skånsom rengøring af tekstiloverflader i bil og hjem. De to trådløftere sikrer, at selv de mindste snavspartikler pålideligt støvsuges op. Mundstykket kan bruges som tilbehør med alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere samt tæpperensere i SE 4, SE 5 og SE 6-serien.
Funktioner og fordele
Mundstykket leveres med to trådløftere.
- Muliggør skånsom sugning af tekstiloverflader.
- Pålidelig opsugning af selv de mindste snavspartikler.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Arbejdsbredde (mm)
|117
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bagsæde
- Bilsæder
- Fodrum
- Fodmåtter
- Poster
- Polstrede møbler
- Madrasser
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.