Møbelmundstykke WD/SE

Til skånsom fjernelse af snavs fra tekstiloverflader i bil og hjem. Velegnet til våd- og tørstøvsugere samt tæpperensere.

Det ergonomiske design muliggør skånsom rengøring af tekstiloverflader i bil og hjem. De to trådløftere sikrer, at selv de mindste snavspartikler pålideligt støvsuges op. Mundstykket kan bruges som tilbehør med alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere samt tæpperensere i SE 4, SE 5 og SE 6-serien.

Funktioner og fordele
Mundstykket leveres med to trådløftere.
  • Muliggør skånsom sugning af tekstiloverflader.
  • Pålidelig opsugning af selv de mindste snavspartikler.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) 35
Arbejdsbredde (mm) 117
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 117 x 52
Anvendelsesområder
  • Bagagerum
  • Bagsæde
  • Bilsæder
  • Fodrum
  • Fodmåtter
  • Poster
  • Polstrede møbler
  • Madrasser
  • Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.