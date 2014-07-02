Motorbeskyttelsesfilteret, hvilket, i tillæg til BR 45/22 skuretørren, også er egnet til DS 6 tæpperenseren fra Kärcher, beskytter brugeren fra bittesmå luftpartikler såsom støvpartikler eller allergener fra den fortættede fugtige luft, ved effektivt at fange dem. Når man bruger spray ekstraktions tæpperensere fungerer det også som et motorbeskyttelsesfilter og forhindrer at skadelig fugt kommer ind i motoren af enheden. Takket være dens gummikant, kan filteret nemt blive foldet ud og skyllet under løbende vand.