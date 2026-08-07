Multi-surface roller FCV4

Pure!Roll®-multioverfladevalse til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfri, absorberende, slidstærk og kan maskinvaskes ved op til 60 °C. Velegnet til FCV 4-gulvmoppen.

Simpelthen rent: Multioverfladevalsen til Kärcher FCV 4-gulvmoppen sikrer skånsom rengøring og vedligeholdelse af alle gulve – selv parket. Den førsteklasses multioverfladevalse er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Vores Pure!Roll®-valser er velegnede til maskinvask ved op til 60 °C.

Funktioner og fordele
Pure!Roll® med mikrofiber af høj kvalitet
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Særlig rent
  • Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
  • I kombination med det to-tankssystem, der bruges i Kärchers gulvvaskere, fjerner de pålideligt op til 99% af alle bakterier fra gulvet – som bevist i laboratorietests.
Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 57 x 57
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Forseglet parket.