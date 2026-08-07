Simpelthen rent: Multioverfladevalsen til Kärcher FCV 4-gulvmoppen sikrer skånsom rengøring og vedligeholdelse af alle gulve – selv parket. Den førsteklasses multioverfladevalse er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Vores Pure!Roll®-valser er velegnede til maskinvask ved op til 60 °C.