Multi-surface roller FCV4
Pure!Roll®-multioverfladevalse til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfri, absorberende, slidstærk og kan maskinvaskes ved op til 60 °C. Velegnet til FCV 4-gulvmoppen.
Simpelthen rent: Multioverfladevalsen til Kärcher FCV 4-gulvmoppen sikrer skånsom rengøring og vedligeholdelse af alle gulve – selv parket. Den førsteklasses multioverfladevalse er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Vores Pure!Roll®-valser er velegnede til maskinvask ved op til 60 °C.
Funktioner og fordele
Pure!Roll® med mikrofiber af høj kvalitet
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Særlig rent
- Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
- I kombination med det to-tankssystem, der bruges i Kärchers gulvvaskere, fjerner de pålideligt op til 99% af alle bakterier fra gulvet – som bevist i laboratorietests.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 57 x 57
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Forseglet parket.