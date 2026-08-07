Multi-surface roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Multioverfladerulle til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfri, absorberende og slidstærk. Velegnet til KFL 1, FCV 2 og FCV 3 vaskemaskiner.
Simply Clean: multioverfladerullen til Kärcher KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere sikrer skånsom rengøring og vedligeholdelse af alle gulve – selv parket. Den højkvalitets multioverfladerulle er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk.
Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
Særlig rent
- Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
- I kombination med det to-tankssystem, der bruges i Kärchers gulvvaskere, fjerner de pålideligt op til 99% af alle bakterier fra gulvet – som bevist i laboratorietests.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|247 x 132 x 60
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Forseglet parket.