Multi-surface roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Multioverfladerulle til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfri, absorberende og slidstærk. Velegnet til KFL 1, FCV 2 og FCV 3 vaskemaskiner.

Simply Clean: multioverfladerullen til Kärcher KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere sikrer skånsom rengøring og vedligeholdelse af alle gulve – selv parket. Den højkvalitets multioverfladerulle er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk.

Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
Særlig rent
  • Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
  • I kombination med det to-tankssystem, der bruges i Kärchers gulvvaskere, fjerner de pålideligt op til 99% af alle bakterier fra gulvet – som bevist i laboratorietests.
Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 247 x 132 x 60
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Forseglet parket.