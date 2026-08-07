Multifunktionel lavtryksmundstykke giver fire spraytyper i et enkelt mundstykke: spotstråle, fladstråle, tågestråle og strømstråle. Multi-mundstykket er derfor ideelt egnet til en bred række anvendelser, uden at skulle skifte vedhæftningen. Blot drej mundstykkehovedet for at vælge den rigtige stråle. Bajonetadapteren gør det hurtigt og nemt at skifte tilbehør. Det multifunktionelle lavtryksmundstykke passer godt sammen med alle OC 3 og OC 4 modeller.