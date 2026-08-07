Multifunktionel lavtryksmundstykke
Alsidig 4-i-1 multi-mundstykke til de OC 3 og OC 4 mobile trykrensere med spot-, flad-, tåge- og strømstråle til en række af forskellige anvendelser. Nem at justere ved at dreje mundstykkets hovede.
Multifunktionel lavtryksmundstykke giver fire spraytyper i et enkelt mundstykke: spotstråle, fladstråle, tågestråle og strømstråle. Multi-mundstykket er derfor ideelt egnet til en bred række anvendelser, uden at skulle skifte vedhæftningen. Blot drej mundstykkehovedet for at vælge den rigtige stråle. Bajonetadapteren gør det hurtigt og nemt at skifte tilbehør. Det multifunktionelle lavtryksmundstykke passer godt sammen med alle OC 3 og OC 4 modeller.
Funktioner og fordele
4-i-1 multimundstykke.Kombinerer fire forskellige spraytyper i et enkelt mundstykke. Symbolerne på mundstykkets hovede indikerer den tilsvarende spraytype.
TidsbesparendeIngen grund til tidskrævende mundstykkeudskiftninger. Blot drej på mundstykkets hovedde for at vælge den rigtige stråle.
Rengøring og vanding på en og samme gangDet er ikke nødvendigt at skifte til en haveslange og spraypistol.
Fladstrålle
- Universel stråle til rengøring af en lang række ting og overflader.
Punktstrålle
- Ekstra kraftig stråle til at fjerne stædig snavs og pletrensning i områder der ellers er svære at nå.
Forstøverstråle
- Blid spraystråle til mere følsomme opgaver (f.eks. at vaske hunden eller vande planter).
Vandstråle
- Vandingsanlæg.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|119 x 59 x 59
Anvendelsesområder
- Cykler
- Telt og andet campingudstyr
- Kæledyr/hunde
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Klapvogne
- Haveredskaber og udstyr
- Have/terrasse/balkon møbler
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.