Non-stick strygesål til I 6006
Non-stick sål til I 6006 dampstrygejern, letglidende sål i rustfrit stål. Perfekt til strygning af sarte materialer som silke, linned, sort tøj og blonder.
Perfekte strygeresultater - lige fra skjorter med print til kostbare blonder. Non-stick sål til I 6006 dampstrygejernet med letglidende sål af rustfrit stål passer godt på dit tøj, så du behøver ikke bekymre dig. Teflonsålen er perfekt til sarte materialer som silke, linned, sort tøj, blonder og skjorter med print og bevarer dem som nye. Den perfekte løsning til problemfri strygning, hvor der ikke efterlades skinnende pletter og strygemærker.
Funktioner og fordele
Dampudgang på strygesålen.
- Optimal dampfordeling.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sølv
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|285 x 135 x 19