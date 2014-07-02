Perfekte strygeresultater - lige fra skjorter med print til kostbare blonder. Non-stick sål til I 6006 dampstrygejernet med letglidende sål af rustfrit stål passer godt på dit tøj, så du behøver ikke bekymre dig. Teflonsålen er perfekt til sarte materialer som silke, linned, sort tøj, blonder og skjorter med print og bevarer dem som nye. Den perfekte løsning til problemfri strygning, hvor der ikke efterlades skinnende pletter og strygemærker.