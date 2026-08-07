Nozzle pack TR wet jet set 0045
Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal Kärcher vådsandblæsningsudstyrs ydeevne. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Dette dysesæt forbedrer ydeevnen af Kärcher vådsandblæsningsudstyret. Bestående af dyse til vådsandblæsning og dyseindsats. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4