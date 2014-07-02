O-ringe-erstatningssæt

O-ringe-erstatningssæt til udskiftning af O-ringene på forskelligt damprensertilbehør.

O-ringe-erstatningssæt til udskiftning af O-ringene på diverse damprensertilbehør. Inklusive sikringslås, punktdyse, forlænger, dampslange og strygejernstilslutning. Det praktiske erstatningssæt sikrer, at arbejdet kan fortsætte uden afbrydelser.

Funktioner og fordele
O-ringe af gummi
  • Til udskiftning af slidte eller mistede pakninger på forskelligt samprensertilbehør
  • Til tætning mellem mundstykkerne
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 125 x 30