Papirfilterposer, 300 Stk., CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

Støvklasse M/storforbrugerpakning

Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 300
Farve brun
Vægt (kg) 8,6
Vægt inkl. emballage (kg) 9,9
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 375 x 485
Kompatible maskiner