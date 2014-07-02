Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.

Slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc. Pakningen indeholder 5 stk.

Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 5
Farve brun
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 340 x 260 x 35