PC 7,5

Rørrensningssæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør og til at fjerne blokader. Med praktisk udskiftningssystem og to mundstykker inkluderet.

Det praktiske og alsidige rørrensningsssæt til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør og til effektivt rydning af blokader. Leveringsomfanget inkluderer to forskellige mundstykker, som hurtigt kan skiftes ud takket være skruetilslutningen. Stråledysen har en kraftfuld fremdrift med fire højtryksstråler, der peger bagud - ideel til nedløbsrør og til at fjerne blokader af fast materiale. Det roterende mundstykke bruges til forebyggende vedligeholdelsesrengøring. Dens 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer inde i rørvæggene. Dette forebygger blokader for overhovedet at danne sig. Formen af mundstykkerne er optimeret for at sikre at der ikke er nogen kanter der hvor de forbindes med højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret. Den fleksible 7,5 meter højkvalitetsslange er forstærket med tekstil vævning - for nem betjening i vinklede rørsystemer. Slangen har beskyttelse mod knæk og messingforbindelser til en lang levetid for produktet. Egnet til anvendelse både i hjemmet og udenfor i kombination med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 til K 7 klasserne.

Funktioner og fordele
Praktisk udskiftningssystem med to forskellige mundstykker.
Praktisk udskiftningssystem med to forskellige mundstykker.
Simple ændringer af mundstykker. Stråledyse med kraftig fremføring, ideel til rengøring af nedløbsrør og til at fjerne blokader. Roterende mundstykke med 360° rengøringseffekt - til kraftfuld vedligeholdelse af indersiden af rørene for at forhindre blokader.
Kraftfuld rengøring med højtryk
Kraftfuld rengøring med højtryk
Løsner blokader fra rørene hurtigt og effektivt. Miljøvenlig anvendelse uden kemikalier. Slangen er automatisk skubbet fremaf i røret af vandtrykket.
Fleksibel slange med tekstil vævning.
Fleksibel slange med tekstil vævning.
Nem betjening i vinklede rørsystemer. Designet til nem opbevaring.
Optimeret mundstykkeform.
  • Kantfri forbindelse til slangen minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret.
  • Kompakt design for maksimal bevægelsesfrihed.
Koblinger og mundstykker lavet af holdbart messing og rustfrit stål.
  • Lang levetid
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 55

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Renser rør.
  • Renser nedløbsrør.
  • Renser afløb.
