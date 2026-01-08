Det praktiske og alsidige rørrensningsssæt til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør og til effektivt rydning af blokader. Leveringsomfanget inkluderer to forskellige mundstykker, som hurtigt kan skiftes ud takket være skruetilslutningen. Stråledysen har en kraftfuld fremdrift med fire højtryksstråler, der peger bagud - ideel til nedløbsrør og til at fjerne blokader af fast materiale. Det roterende mundstykke bruges til forebyggende vedligeholdelsesrengøring. Dens 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer inde i rørvæggene. Dette forebygger blokader for overhovedet at danne sig. Formen af mundstykkerne er optimeret for at sikre at der ikke er nogen kanter der hvor de forbindes med højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret. Den fleksible 7,5 meter højkvalitetsslange er forstærket med tekstil vævning - for nem betjening i vinklede rørsystemer. Slangen har beskyttelse mod knæk og messingforbindelser til en lang levetid for produktet. Egnet til anvendelse både i hjemmet og udenfor i kombination med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 til K 7 klasserne.