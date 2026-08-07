Perfekt til rengøring af pleje af hunde: tilbehørene i Pet tilbehørstasken er optimerede til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrensere til blid men effektiv rengøring af vores firbenede venner. Den specielt udviklede dyrebørste med silikonemassageknopper får selv det mest stædige snavs ud af deres pels. Keglestrålemundstykket rengører beskidt pels og mudrede poter ekstra blidt og forsigtigt. Den bløde mikrofiberklud absorberer en masse vand, hvilket føles godt på hundens pels og efterlader ikke nogen ubehagelige lugte. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør.