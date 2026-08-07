Pet tilbehørstaske
Den ideelle tilføjelse til Kärchers lavtryksrensere: Pet tilbehørstasken indeholder praktiske tilbehør, der er blevet specifikt udviklet til blid rengøring af hunde.
Perfekt til rengøring af pleje af hunde: tilbehørene i Pet tilbehørstasken er optimerede til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrensere til blid men effektiv rengøring af vores firbenede venner. Den specielt udviklede dyrebørste med silikonemassageknopper får selv det mest stædige snavs ud af deres pels. Keglestrålemundstykket rengører beskidt pels og mudrede poter ekstra blidt og forsigtigt. Den bløde mikrofiberklud absorberer en masse vand, hvilket føles godt på hundens pels og efterlader ikke nogen ubehagelige lugte. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør.
Funktioner og fordele
Vaskebørste til kæledyrDen specialudviklede kæledyrsbørste med massageknopper i silikone fjerner selv genstridigt snavs fra pelsen.
Kegleformet dyseKeglestråledysen er særlig skånsom, hvilket gør den ideel til forsigtig rengøring af snavset pels og beskidte poter.
MikrofiberkludDen bløde mikrofiberklud kan bruges til at tørre hunde lige efter rengøring. Mikrofiberkluden absorberer en masse vand og forhindre ubehagelige lugte.
Tilbehørspose SC 1
- Lavet af maskinvaskbart, vandafvisende stof - ideel til at rejse.
- Alle tilbehør opbevaret et sted og ekstra plads til andre nødvednige ting til hundeluftning.
- Posen kan opbevares i den tomme vandtank sammen med Kärcher OC 4.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 100
Anvendelsesområder
- Kæledyr/hunde
- Cykler
- Telt og andet campingudstyr
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Klapvogne
- Haveredskaber og udstyr
- Have/terrasse/balkon møbler
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.