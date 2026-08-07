Ikke flere mudrede poter - Pet wash brush som en tilføjelse til alle OC 3 maskiner, rengøre hurtigt, grundigt og blidt. Ideel efter en gåtur med hunden i dårligt vejr - før du kommer ind i bilen eller når du kommer hjem. Om du blot skal vaske dit kæledyrs mudrede poter eller rengøre hele pelsen, gør de fleksible silikone knopper det ikke bare behageligt for dit kæledyr, men fjerner også især urenheder effektivt. For at bruge den, forbind børsten direkte til pistolgrebet på OC 3 maskinen. Når du trykker på pistolgrebet, flyder vand igennem børsten. Kombinationen af den blide lavtryks bruserspay (kan sammenlignes med sprayen fra en hane) og den mekaniske effekt af knopperne leverer udestående rengøringsstyrke og en massageeffekt som mange kæledyr vil nyde. Snavset bliver løsnet og derefter vasket af. Der bruges ikke meget vand, hvilket beskytter batteriet og betyder at maskinen kan blive brugt i tilstrækkeligt lang tid.